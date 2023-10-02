

Карасин «диагностировал» у президента Грузии политическую шизофрению

02.10.2023 11:42





Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин вновь критикует президента Грузии Саломе Зурабишвили, передает «Эхо Кавказа».



«Очередное глубокомысленное заявление сделала президент Грузии Зурабишвили. По ее словам, если Украина не устоит, Грузия и страны Балтии могут стать следующими, на кого нападет Россия.



Политическая шизофрения тяжело лечится, госпожа президент! Почему в таком случае не упомянуть более отдаленные цели – Германию, Швейцарию или Мальту? Не проще ли вспомнить, как после окончания Холодной войны и обещаний не расширять НАТО в восточном направлении, на Россию начал семимильными шагами надвигаться далеко не безобидный военно-политический блок НАТО и его щупальца в виде тренированных неправительственных структур», – написал Карасин в телеграм-канале.



По его словам, «цели трех десятилетий западной обработки Восточной Европы, а затем и постсоветского пространства очевидны».



«Они уже плотно сомкнули кольцо вокруг нашей страны. Украина – последний рубеж, где создан плацдарм для противостояния с Россией. Цели этого также понятны. Так что не стоит запугивать самих себя!» – добавил он.





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