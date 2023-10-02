

Саакашвили: 2 октября 2012 года войдет в историю как день победы не «Грузинской мечты», а грузинского народа и моей лично

02.10.2023 11:48





2 октября 2012 года войдет в историю как день победы не «Грузинской мечты», а грузинского народа и моей лично, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.



Как отмечает Саакашвили, формула победы над олигархом – только в единстве



«2 октября 2012 года войдет в историю не как день победы «Грузинской мечты», а грузинского народа и моей лично!



Правду говоря, многие наши друзья до последней минуты не верили, что Грузия, как это было принято на постсоветском пространстве, не нарушит ту традицию и не произойдет мирная передача власти.



Тогда я принял решение, которое действительно было нужно молодой демократии Грузии, и именно этот шаг еще больше приблизил нас к Европейскому союзу и НАТО!



Я обещал вам 2 октября 2012 года, что буду бороться за сохранение главного достижения нашей страны! Не проходило и дня, чтобы члены моей команды не уличали «Грузинскую мечту» в коррупции и покрывательстве преступников. «Единое национальное движение» смогло сделать невозможное и, несмотря на ежедневное физическое сопротивление, не позволило мальчикам на побегушках Иванишвили полностью уничтожить и растоптать созданную нами современную Грузию.



Но уже сейчас очевидно, что главное достижение «Революции роз» находится под угрозой.



Сегодня мы теряем самое главное – свободу нашей страны!



Поэтому сейчас не время разделяться! Формула победы над олигархом – только в единстве.



Я уверен, что конец режима Иванишвили очень близок. Вот почему наша задача – спасти Грузию и создать сильное государство, которое не сможет захватить никакие внешние силы или олигархи.



Я готов вместе с вами написать следующую главу истории современного грузинского государства», - пишет Саакашвили.





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