|
|
|
Саакашвили: 2 октября 2012 года войдет в историю как день победы не «Грузинской мечты», а грузинского народа и моей лично
02.10.2023 11:48
2 октября 2012 года войдет в историю как день победы не «Грузинской мечты», а грузинского народа и моей лично, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.
Как отмечает Саакашвили, формула победы над олигархом – только в единстве
«2 октября 2012 года войдет в историю не как день победы «Грузинской мечты», а грузинского народа и моей лично!
Правду говоря, многие наши друзья до последней минуты не верили, что Грузия, как это было принято на постсоветском пространстве, не нарушит ту традицию и не произойдет мирная передача власти.
Тогда я принял решение, которое действительно было нужно молодой демократии Грузии, и именно этот шаг еще больше приблизил нас к Европейскому союзу и НАТО!
Я обещал вам 2 октября 2012 года, что буду бороться за сохранение главного достижения нашей страны! Не проходило и дня, чтобы члены моей команды не уличали «Грузинскую мечту» в коррупции и покрывательстве преступников. «Единое национальное движение» смогло сделать невозможное и, несмотря на ежедневное физическое сопротивление, не позволило мальчикам на побегушках Иванишвили полностью уничтожить и растоптать созданную нами современную Грузию.
Но уже сейчас очевидно, что главное достижение «Революции роз» находится под угрозой.
Сегодня мы теряем самое главное – свободу нашей страны!
Поэтому сейчас не время разделяться! Формула победы над олигархом – только в единстве.
Я уверен, что конец режима Иванишвили очень близок. Вот почему наша задача – спасти Грузию и создать сильное государство, которое не сможет захватить никакие внешние силы или олигархи.
Я готов вместе с вами написать следующую главу истории современного грузинского государства», - пишет Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна