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Председатель парламента Словении: Я хочу подбодрить Грузию, чтобы она продолжала путь
02.10.2023 13:32
«Я хочу подбодрить Грузию, чтобы она продолжала тот путь, на который она встала, уменьшила политическую поляризацию в стране, укрепила независимость отдельных государственных институтов», — заявила председатель Национальной ассамблеи (парламента) Словении Уршка Клакочар Зупанчич после встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
«Я очень рада, что мы поговорили о прогрессе, которого достигла Грузия на пути к членству в Евросоюзе. Прежде всего, следует поговорить о получении статуса кандидата. Словения поддерживает путь, который выбрала Грузия, и в итоге присоединится к ЕС. Мы должны позаботиться о будущем этой страны. Наши страны уважают одни и те же ценности – права человека, укрепление демократии и т.д. Словения понимает ситуацию Грузии, её положение перед Россией, и в этом отношении для Грузии особенно важно стать членом европейской семьи», — заявила Уршка Клакочар Зупанчич.
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