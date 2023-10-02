

Роман Гоциридзе: «Грузинская мечта» сформировалась как антигосударственная, антизападная сила

02.10.2023 14:40





«Грузинская мечта» сформировалась как антигосударственная, антизападная сила. На фоне антизападной истерии будет сложно предоставить статус, - заявил депутат парламента Грузии от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе, откликаясь на заявление СГБ по поводу «революционного сценария».



По его словам, «Грузинская мечта» служит интересам России и намеренно разжигает антизападную истерию одновременно с приближением даты обсуждения вопроса о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.



«Это приурочено к рассмотрению получения статуса кандидата, это в очередной раз служит для разжигания антизападной истерии, и это будет продолжаться не только в октябре, но и до 12 декабря, когда нам должны предоставить статус... Естественно, на этом фоне предоставить статус будет очень сложно, несмотря на то, что весь Евросоюз хочет, чтобы мы получили статус, хотя бы из-за геополитической обстановки и для того, что мы не остались лицом к лицу с Россией. Все это является попыткой помешать стране вступить в ЕС. Это прямое служение интересам России», - заявил Гоциридзе.



Для справки, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространяет информацию о следственных действиях в отношении неправительственной организации «Канвас».



По информации СГБ, 25 сентября 2023 года, по приглашению Института управления Восток-Запад программы USAID, в Грузию прибыли граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович, которые были связаны с революционными событиями в Грузии в 2003 году, а также в разные годы – с аналогичными процессами в Сербии, Украине и других государствах.



Как отмечается, эти лица активно обучали методам создания протестных зарядов и тактике проведения насильственных действий. Они представляют правящее звено организации «Канвас», а также, Синиша Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации «Отпор», которая в Сербии была аналогом грузинской организации «Кмара».



По данным СГБ, заявленной причиной прибытия упомянутых людей в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в сфере культуры, по вопросам «стратегической ненасильственной борьбы», однако следствие установило, что это была не единственная цель их прибытия в Грузию. В частности, реальной целью визита было установление связи и проведение тренингов с теми молодыми людьми и влиятельными неправительственными организациями, которые должны стать ядром деструктивных и противоправных действий, запланированных в Грузии в октябре-декабре этого года.





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