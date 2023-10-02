

Министр здравоохранения Грузии навестил в Турции детей с диагнозом онкология

02.10.2023 14:48





Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили навестил детей с диагнозом онкология в «Медицинском центре Анадолу» в Турции.



По информации Минздрава, несовершеннолетние находятся в рамках программы лечения детей с онкологическим диагнозом в Турции, а их лечение обеспечивает государство. В рамках программы десять детей из Грузии уже выехали за границу. Двое уже получили соответствующие сервисы и вернулись в страну. Семь пациентов продолжают лечиться в Турции, один – в «Тель-Авивском медицинском центр Ихилова» в Израиле.



Программа началась 1 августа этого года. Лечение детей с диагнозом онкология, которое полностью финансируется государством, осуществляется в «Центре протонной терапии Хирон Салуд» в Испании, «Тель-Авивском медицинском центре Сураски (Ихилов)» в Израиле и «Медицинском центре Анадолу» в Турции.



«Согласно решению премьер-министра Грузии, программа предоставляет каждому бенефициару равную возможность получения высокотехнологичных, качественных медицинских услуг, которые включают в себя диагностику и лечение: химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство, а также, при необходимости протонную терапию.



Программу осуществляет «Фонд солидарности» Минздрава. Программа лечения за рубежом является переходным этапом до открытия в Грузии Государственного детского онкологического центра, оснащенного современными стандартами и высокотехнологичным оборудованием, о котором объявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили в декабре 2022 года», — говорится в информации Минздрава.







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