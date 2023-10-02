

«Ограничение передвижения» может появиться в УП Кодексе Грузии

02.10.2023 14:54





Ограничение передвижения могут добавить в качестве нового вида меры пресечения в Уголовно-процессуальный Кодекс (УП Кодекс) Грузии. Пакет поправок уже подготовлен депутатами «Грузинской мечты».



Действующий УП Кодекс предусматривает пять видов превентивных мер: залог, соглашение о невыезде из страны и надлежащем поведении, личное поручительство, надзор командования за поведением военнослужащего и тюремное заключение.



Новая мера пресечения — ограничение передвижения — означает, что обвиняемый не будет иметь право покидать место жительство без разрешения прокурора, а также покидать определенное место, включая территорию, ограниченную конкретными административными границами, или заходить на нее.



Ограничение передвижения будет применено к лицу, строгая изоляция которого — для достижения целей меры пресечения — путем помещения его в пенитенциарное учреждение не является необходимой.



Ограничение передвижения в отношении обвиняемого может быть применено в течение дня (24-часовое ограничение) или в течение определенного периода суток.



Новые нормы в случае принятия не будут распространяться на лицо, обвиняемое в особо тяжком преступлении, за исключением лица, достигшего преклонного возраста (женщина – с 65 лет, мужчина – с 70 лет).



Упомянутая мера пресечения в отношении лица, достигшего преклонного возраста, может быть применена только в том случае, если ему предъявлено обвинение в ненасильственном преступлении.



Ограничения на передвижение также не распространяются на военнослужащих обязательной военной службы, контрактной (профессиональной) службы или военной службы запаса.



Проектом предлагается ограничить продолжительность ограничения передвижения сроком на 9 месяцев, что, в свою очередь, связано с запретом покидать место жительства на 18 часов и более в течение суток.



Законопроект предусматривает, что мера пресечения — ограничение передвижения — будет применяться посредством электронного мониторинга. Его осуществлять будет Национальное агентство по предупреждению преступности, исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, и пробации.



Электронный мониторинг будет осуществляться с использованием электронных средств, определенных главой Министерства юстиции Грузии.



Авторы проекта поясняют, что из пяти существующих сегодня мер пресечения на практике чаще всего используются залог и тюремное заключение. А мера ограничения передвижения по своему содержанию и форме исполнения позволит судьям выбирать наименее ограничительные и в то же время эффективно гарантирующие права человека меры пресечения из диапазона между наиболее строгими и легкими видами превентивных мер.



«Введение нового вида меры пресечения окажет положительное влияние на права обвиняемых и с высокой вероятностью сократит количество случаев содержания под стражей и использования тюремного залога», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Автор проекта — глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе, а инициаторами — депутаты Анри Оханашвили, Алуда Гудушаури, Ирма Заврадашвили, Ираклий Шатакишвили, Рамина Берадзе, Нино цилосани и Байя Квициани.



Источник: SOVA

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