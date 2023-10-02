

«Грузинская мечта» саботирует европейскую интеграцию страны - Гигаури

02.10.2023 15:08





«Грузинская мечта» специально саботирует европейскую интеграцию страны. Они знают, что если объявят президенту импичмент, мы не сможем получить статус страны-кандидата в члены ЕС, - об этом исполнительный директор НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури заявила по поводу процесса импичмента президента Грузии.



По ее словам, этот процесс был начат «Грузинской мечтой» специально, именно в то время, когда страна ожидает первой оценки со стороны ЕС.



«Фактически власть противодействует человеку, который ездит по странам ЕС, встречается там с лидерами и просит их предоставить Грузии статус. Это, разумеется, будет весьма ясно для наших западных партнеров, и это очень хорошо знают представители «Грузинской мечты». Это не совпадение. Они это делают специально. Они специально саботируют европейскую интеграцию страны. Они знают, что если объявят импичмент президенту, мы не получим статуса», - заявила Гигаури.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





