

В парламенте Грузии представят законопроект о «запрете палаток»

02.10.2023 15:12





В парламенте Грузии 2 октября на заседании бюро представят законопроект о «запрете палаток», который в оппозиции уже назвали очередным «российским законом».



Партия власти планирует ужесточить законодательство относительно возведения временных конструкций во время собраний и демонстраций и задействовать новые запретительные нормы.



Поправки должны войти в закон «О собраниях и манифестациях», согласно которым, участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, если их размещение:



• создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам;

• мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность;

• создает помехи нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций;

• не связано с проведением собрания или манифестации.



Нарушение новых запретительных норм влечет за собой конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 500 лари или конфискацию предмета правонарушения и административное лишение свободы на срок до 15 суток.

А если нарушитель является еще и организатором, то — конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари или административное лишение свободы на срок до 15 суток.



Пояснительной записке к законопроекту говорится, что основанием для поправок в закон «О собраниях и манифестациях» является заявление Службы государственной безопасности (СГБ) от 18 сентября.



«Согласно упомянутому заявлению, в рамках продолжающегося расследования в Службе государственной безопасности Грузии была получена информация, которая подтверждает, что определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует дестабилизировать обстановку в Грузии в октябре-декабре 2023 года.



В заявлении отмечается, что указанные лица планируют, в том числе, разбитие т.н. палаточного городка, возведение баррикад возле центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование зданий государственных органов. Вместе с тем, по полученной информации на территории палаточного городка планируется приведение в действие взрывное устройства.



Принимая во внимание эту угрозу, на основании позитивного обязательства государства, определенного Конституцией Грузии и Европейской конвенцией по правам человека, соответствующие органы властей Грузии обязаны принять все разумные меры для предотвращения вышеупомянутой опасности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты от «Грузинской мечты»: Анри Оханашвили, Ираклий Берая, Гиви Миканадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Тенгиз Шарманашвили и Александр Табатадзе.



Депутаты «Грузинской мечты» требуют скорейшего рассмотрения и принятия законопроекта, «исходя из необходимости эффективного и своевременного реагирования» на угрозы, указанные в заявлении СГБ.







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