

Яго Хвичия: СГБ придумала несуществующего врага и нашла себе работу

02.10.2023 15:36





СГБ придумала несуществующего врага и нашла себе работу, чтобы этот «враг» не смог устроить несуществующую и несостоявшуюся революцию. Это часть антиамериканской кампании, - заявил журналистам депутат от «Гирчи» Яго Хвичия, комментируя информацию, распространенную Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По его словам, когда возникают проблемы, власть выдумывает несуществующих врагов.



«Это часть антиамериканской кампании по очернению американских институтов. Проблема в том, что этим мы испортим дело с американским партнерством, а не в том, что Агентство США по международному развитию (USAID) либо раньше поддерживало, либо после этого станет поддерживать революционные идеи, или нашим коллегам-оппозиционерам удастся устроить революцию. Революцию совершает народ, а и мои коллеги, СГБ, власти препятствуют этому. Пусть разберутся, на основании каких принципов должна произойти смена власти, а истерию они устроили для того, чтобы это не случилось», - заявил Хвичия.



Для справки, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространяет информацию о следственных действиях в отношении неправительственной организации «Канвас».



По информации СГБ, 25 сентября 2023 года, по приглашению Института управления Восток-Запад программы USAID, в Грузию прибыли граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович, которые были связаны с революционными событиями в Грузии в 2003 году, а также в разные годы – с аналогичными процессами в Сербии, Украине и других государствах.



Как отмечается, эти лица активно обучали методам создания протестных зарядов и тактике проведения насильственных действий. Они представляют правящее звено организации «Канвас», а также, Синиша Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации «Отпор», которая в Сербии была аналогом грузинской организации «Кмара».



По данным СГБ, заявленной причиной прибытия упомянутых людей в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в сфере культуры, по вопросам «стратегической ненасильственной борьбы», однако следствие установило, что это была не единственная цель их прибытия в Грузию. В частности, реальной целью визита было установление связи и проведение тренингов с теми молодыми людьми и влиятельными неправительственными организациями, которые должны стать ядром деструктивных и противоправных действий, запланированных в Грузии в октябре-декабре этого года.





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