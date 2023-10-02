

Народный защитник Грузии: Мне нечего сказать в адрес USAID, кроме благодарности

02.10.2023 15:48





«У нас очень хорошее, интенсивное сотрудничество с USAID. Мне нечего сказать в адрес этой организации, кроме благодарности», – заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.



Левана Иоселиани спросили об информации Службы государственной безопасности, согласно которой состоявшаяся 26-29 сентября конференция, организатором которой является «Канва-Грузия» и Институт управления Восток-Запад, финансировалась USAID.



«USAID является одним из наших ключевых партнеров, с которым у нас одно из самых важных соглашений и очень хорошее, интенсивное сотрудничество. Эта организация во многом помогает аппарату Народного защитника, и мне нечего сказать в адрес USAID, кроме благодарности», — заявил Леван Иоселиани.



СГБ опубликовала часть доказательств, полученных в результате тайных следственных действий в отношении представителей организации «Канвас».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





