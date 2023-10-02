

Гарибашвили: Настораживает, что иностранные граждане проводят здесь тренинги о том, как совершить революцию

02.10.2023 16:13





Мы не допустим каких-либо беспорядков и дестабилизации в стране со стороны таких ничтожеств, деструктивных радикальных сил», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства.



Глава правительства откликнулся на информацию, распространенную Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии, и отметил, что заявление СГБ вызывает тревогу.



«Сегодня утром общественность услышала распространенную СГБ информацию и конкретные доказательства того, как в стране готовятся беспорядки.



Настораживает тот факт, что граждане иностранного государства приезжают в страну и проводят здесь тренинги, и все это замаскировано так, будто они проводят тренинги для представителей сферы искусства и культуры. А в это время напрямую призывают и проводят тренинги о том, как совершить революцию и свергнуть власть насильственным путем. Наверное, эти люди ничему не научились. Дело в том, что они не умеют анализировать. Прошло столько лет, а они все еще застряли в прошлом. Они думают, что сейчас 2003 год. Однако сейчас 2023 год, и мы находимся у власти уже более 11 лет. Мы, разумеется, не допустим каких-либо беспорядков и дестабилизации в стране со стороны таких ничтожеств, деструктивных радикальных сил. Хочу вам сказать, что государство сегодня сильное», - заявил премьер-министр.





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