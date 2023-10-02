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Замглавы МИД Германии Анна Люрманн находится с визитом в Грузии
02.10.2023 16:25
Заместитель министра иностранных дел Германии по вопросам Европы и климата, доктор Анна Люрманн находится с рабочим визитом в Тбилиси.
По данным посольства Германии в Грузии, главным вопросом визита является сближение Грузии с ЕС и необходимые реформы.
По их словам, в рамках визита заместитель министра проведет встречи с заместителем министра иностранных дел Грузии, председателем парламента Грузии и членами различных политических партий. По данным посольства, также запланирована встреча с представителями гражданского общества Грузии и обсуждение со студентами немецких проектов, связанных с климатом сотрудничества в области развития.
Люрманн также отправится с представителями Миссии наблюдения Европейского союза (МНЕС) на административную линию в Южной Осетии.
Визит заместителя министра иностранных дел Германии в Грузию завершится 4 октября.
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