

Посольство США: Обвинения, прозвучавшие сегодня в адрес одного из наших проектов поддержки являются ложными

02.10.2023 17:52





«Обвинения, прозвучавшие сегодня в адрес одного из наших проектов поддержки являются ложными и, по сути, искажают цели нашей помощи Грузии, USAID оказывает поддержку населению Грузии с 1992 года, как всегда, эта поддержка прозрачна, и мы приветствуем любую возможность обсудить все проблемы, которые могут возникнуть у правительства», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.



Как говорится в заявлении, право граждан свободно выражать свои мнения и чаяния является основой любой демократии и ценностью, разделяемой обеими странами.



«Уже более двух лет USAID сотрудничает с CANVAS, чтобы помочь людям высказывать свое мнение по вопросам, которые важны для их семей и общества. В сотрудничестве с CANVAS был проведен тренинг для матерей, требующих улучшение лечения онкологических заболеваний детей, и отдельных лиц, выступающих за права пожилых граждан. Несмотря на необоснованные нападения, мы продолжим поддерживать те грузинские организации, которые помогают людям защитить их определенное и заслуженное будущее и основные права, гарантированные Конституцией Грузии“, – говорится в заявлении.



СГБ опубликовала часть «доказательств», полученных в результате тайных следственных действий в отношении представителей организации «Канвас». «Канвас-Грузия» прокомментировала информацию, распространенную СГБ.







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