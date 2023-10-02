

Президент Грузии не сможет участвовать в открытии «Европалии – Грузии»

02.10.2023 19:12





Президент Грузии Саломе Зурабишвили обращается с письмом к королю Бельгии Филиппу.



Президент Грузии выражает огорчение ввиду того, что она не может участвовать в открытии «Европалии – Грузии».



Она рассказывает о причинах и отмечает, что «необоснованный отказ правительства на ее предложение участвовать в мероприятии», а также рассмотрение представления о ее импичменте в Конституционном суде 3 и 4 октября делают невозможным исполнение ею своих представительских обязанностей.



«Ваше Высочество, поверьте, что у меня было искреннее желание, чтобы Грузия была представлена ​​на самом высоком уровне при открытии новой важной страницы в отношениях между нашими двумя странами, так, как мы договорились на нашей встрече 21 января 2021 года.



К сожалению, две совершенно независящие от моей воли причины - с одной стороны, необоснованный отказ правительства на мое предложение участвовать в мероприятии, а с другой – рассмотрение представления о моем импичменте в Конституционном суде, назначенное на 3 и 4 октября – делает абсолютно невозможным исполнение мною своих представительских обязанностей на этом важном мероприятии.



Ваше Высочество, я хотела бы принести свои искренние извинения за непредвиденные, независящие от меня факторы, которые, к сожалению, привели к необходимости внесения в последнюю минуту изменений в протокольные решения, над которыми давно идет работа. С другой стороны, я хотела бы поблагодарить вас от себя и от имени грузинского народа за принятие грузинской культуры в центре Европы с такой большой честью. Несмотря ни на что, я твердо верю, что это событие станет особой страницей в истории отношений между Грузией и Королевством Бельгия.



Надеюсь, что Ваше Величество будет способствовать процветанию вашей страны еще долгие годы. Желаю «Европалии – Грузии» больших успехов и благодарю Ваше Величество за тот большой вклад, который королевская семья и бельгийская сторона вносят в организацию этого важнейшего мероприятия. Ваше Величество, пожалуйста, примите мое глубочайшее уважение к Вам», - говорится в письме.





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