

Комитет парламента по защите прав человека поддержал поправки к закону «О собраниях и манифестациях»

02.10.2023 19:59





Комитет парламента Грузии по защите прав человека поддержал поправки к закону «О собраниях и манифестациях». Депутаты от большинства единогласно выразили свою поддержку.



На заседании комитета законопроект представил член парламента Гиви Миканадзе, по утверждению которого планируемые изменения не запрещают устанавливать палатки, а определяют конкретные основания, в каких случаях это запрещено и какие конкретные шаги следует предпринять представителям правоохранительных ведомств. По его словам, действующее законодательство предполагает судебный контроль за всем этим.



«Речь идет не о запрете мирного протеста, а о совершенствовании норм, которые должны выступать в качестве превентивных мер.



Появились новые конкретные обстоятельства факторов риска, о которые не только было заявлено, но и по которым идет расследование, и сегодня общественность убедилась в целях, намеченных этими людьми по революционному сценарию. Это нуждается в незамедлительном реагировании. Поэтому мы потребовали рассмотреть проект в ускоренном порядке. Как ответственная власть, мы обязаны перед нашей страной и обществом максимально защитить общественную безопасность и общественный порядок.



В заявлении СГБ от 18 сентября прямо указывается, что дестабилизация планируется в октябре-декабре. Сегодня уже 2 октября. Поэтому мы не вправе перед обществом и страной замедлять этот процесс даже на минуту»», - заявил Гиви Миканадзе.



Парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает изменения в законе «О собраниях и манифестациях», которыми ужесточается закон относительно возведения временных конструкций во время собраний и демонстраций. Вводятся новые запретительные нормы.



Согласно проекту, подготовленному депутатами «Грузинской мечты», участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, если их размещение: создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам; мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность; создает помехи нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций; не связано с проведением собрания или манифестации.

Нарушение новых запретительных норм влечет за собой конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 500 лари или конфискацию предмета правонарушения и административное лишение свободы на срок до 15 суток, а если нарушитель является организатором – конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари или административное лишение свободы на срок до 15 суток.







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