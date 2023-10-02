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Лидер «Европейской Грузии» провел параллель между властями Грузии и режимом Януковича
02.10.2023 22:18
Заявление Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) о революционном сценарии, аналогичном «Евромайдану», свидетельствует о том, что правительство Грузии отказывается от Запада и выбирает пророссийский курс, считает лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
По мнению Бокерия, заявления премьера и представителей СГБ служат демонизации Запада и разжиганию страха перед «вторым фронтом».
При этом политик заявил, что нынешнее правительство Грузии отождествляет себя с режимами Милошевича, Шеварднадзе и Януковича.
«Очевидно, что заявления и пропаганда Гарибашвили и СГБ по-прежнему служат демонизации Запада, хаосу и что главное, усилению страха перед «вторым фронтом».
Общественность должна обратить особое внимание на то, с кем отождествляет себя режим Иванишвили.
Пророссийский диктатор Милошевич, не признавший своего очевидного поражения на выборах, и именно поэтому, в результате народных выступлений, ему пришлось уступить власть.
Крайне коррумпированный и пропитанный Россией режим Шеварднадзе, который также не отказался от власти после катастрофического поражения на выборах, приведшего к Революции роз, и в самом конце, криминальный режим Януковича, который украинский народ подавляющим большинством сверг после того, как он отказался от ассоциации с Европейским Союзом, от безвизового режима и свободной торговли. То есть он открыто заявил, что отказывается от западной интеграции и открыто обозначил себя вассалом Путина, тем самым отрицая независимость Украины.
Режим Иванишвили оставляет нас изолированными от Запада перед лицом России и представляет угрозу нашей государственности», — написал Бокерия.
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