У главы ГЖД обнаружили незадекларированную виллу

Журналисты-расследователи из Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) обнаружили, что руководитель государственного АО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе (назначен на должность в ноябре 2017 года) не включил в обязательную декларацию трехэтажный особняк, в котором проживает он и члены его семьи.



Эта элегантная вилла принадлежит Давиду Перадзе. С ноября 2017 года он возглавляет АО «Грузинская железная дорога» — это госкомпания, управляющая стратегически важной системой железнодорожного транспорта страны.



Но роскошный дом Перадзе ни разу не фигурировал в его декларациях об имуществе, которые госчиновники обязаны подавать каждый год. Перадзе задекларировал земельный участок, на котором стоит вилла, однако в земельных документах дом не значится. И его стоимость неизвестна.



В новом расследовании Studio Monitor, грузинский партнер OCCRP, выявил еще несколько активов.



Вот главное, что журналистам-расследователям удалось выяснить:



В декларации об имуществе Давид Перадзе указал землю, на которой стоит его вилла, но не само строение. Его стоимость неизвестна;



Железнодорожная компания, отвечая от его имени, сообщила, что виллу еще достраивают, поэтому ее и не внесли в декларацию;



Однако журналисты получили доказательства того, что семья Перадзе там уже живет;



Супруга Перадзе не задекларировала несколько дорогих покупок, в том числе сумки Prada и Dior и браслет Cartier — хотя все покупки дороже 5000 лари члены семьи госслужащих должны включать в декларацию, но, согласно расследованию журналистов, супруга Перадзе не отчиталась о приобретениях стоимостью от 3 000 до 8 000$.



«На фотографиях в Facebook, где отмечена жена Перадзе — Тамара Кахая, видно, что у нее есть обувь и аксессуары люксовых брендов, в том числе сумки Prada и Dior, а также браслет Cartier. В интернете эти товары стоят от 3520 до 8000 долларов. При этом все покупки стоимостью выше 5000 лари (порядка 1900 долларов) необходимо декларировать, но Перадзе никогда не указывал в документах ни один из этих предметов», — пишут авторы расследования.



Что касается того аргумента о том, что дом не достроен, в статье говорится:



«На кадрах, снятых с дрона в сентябре 2023 года, видно, как женщина развешивает белье на балконе, а вокруг дома на велосипеде и самокате катаются дети. Никаких видимых следов строительных работ нет, газон и сад ухоженны, на террасе стоит садовая мебель. У виллы пять раз видели внедорожник, которым управляла супруга Перадзе».



Авторы расследования отмечают, что железные дороги страны — стратегический актив, и их значение продолжает расти. Они составляют часть так называемого Среднего коридора — транскаспийского международного транспортного маршрута, который соединяет Китай и Европейский союз в обход России.



«Вторжение России в Украину открыло новое окно возможностей для Среднего коридора, часть которого пролегает через Грузию, — сказал журналистам Георгий Абашишвили, бывший глава администрации президента и его экономический советник. — Самая серьезная проблема — это инфраструктура: сможет ли она выдержать повысившийся спрос на грузоперевозки?».



Журналисты напоминают, что Давида Перадзе директором «Грузинской железной дороги» назначили в ноябре 2017 года — тогда в компании проходила сложная программа модернизации.



«Согласно официальной статистике, работа над проектом продолжалась много лет — как при нынешнем, так и при предыдущем правительстве, — и сопровождалась задержками и проволочками. В итоге железные дороги страны работали в половину мощности», — отмечает НПО.



