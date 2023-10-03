

Интересы президента в Конституционном суде будут защищать Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили

03.10.2023 11:05





Интересы президента Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционном суде будут защищать юристы Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.



Соответствующую информацию в соцсети распространяет сама президент.



«Мое полное доверие двум моим представителям в Конституционном суде - Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили», - написала в соцсети президент Грузии.



Тамар Чугошвили - бывший председатель «Ассоциации молодых юристов» и бывший вице-спикер парламента, а Майя Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также была членом Высшего совета юстиции.





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