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Интересы президента в Конституционном суде будут защищать Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили


03.10.2023   11:05


Интересы президента Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционном суде будут защищать юристы Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.

Соответствующую информацию в соцсети распространяет сама президент.

«Мое полное доверие двум моим представителям в Конституционном суде - Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили», - написала в соцсети президент Грузии.

Тамар Чугошвили - бывший председатель «Ассоциации молодых юристов» и бывший вице-спикер парламента, а Майя Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также была членом Высшего совета юстиции.


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