

Гарибашвили встретился с исполнительным вице-президентом компании Veolia Group в Центральной и Восточной Европе

03.10.2023 11:13





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили встретился с исполнительным вице-президентом компании Veolia Group в Центральной и Восточной Европе Филиппом Гюйтардом.



По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии, на встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере энергетики, управления отходами и водоснабжения. Компания планирует инвестировать в различные инфраструктурные проекты в Грузии.



Французская компания Veolia Group работает во многих странах мира по направлениям энергетики, управления отходами и водоснабжения. В Veolia Group работает 220 000 сотрудников по всему миру. В 2022 году компания обеспечила 111 миллионов жителей питьевой водой, 97 миллионов жителей — санитарными услугами, произвела 44 тераватт-часов электроэнергии и вывезла 61 миллион тонн отходов.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





