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Гарибашвили встретился с исполнительным вице-президентом компании Veolia Group в Центральной и Восточной Европе
03.10.2023 11:13
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили встретился с исполнительным вице-президентом компании Veolia Group в Центральной и Восточной Европе Филиппом Гюйтардом.
По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии, на встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере энергетики, управления отходами и водоснабжения. Компания планирует инвестировать в различные инфраструктурные проекты в Грузии.
Французская компания Veolia Group работает во многих странах мира по направлениям энергетики, управления отходами и водоснабжения. В Veolia Group работает 220 000 сотрудников по всему миру. В 2022 году компания обеспечила 111 миллионов жителей питьевой водой, 97 миллионов жителей — санитарными услугами, произвела 44 тераватт-часов электроэнергии и вывезла 61 миллион тонн отходов.
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