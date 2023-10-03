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В Озургети затоплены улицы, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья
03.10.2023 11:51
Обильные осадки создали проблемы в Озургети. Вышедшая из русла река затопила улицы, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья.
Затоплены первые этажи жилых домов, повреждены предметы быта и техника жильцов.
В нескольких местах обрушились земельные площади. В мэрии задействована горячая линия.
«Из-за сильного дождя мэрия Озургети продолжает работать в чрезвычайном режиме. Все службы мобилизованы. Просим сограждан связаться с представителями мэрии в селах для устранения возникших проблем или сообщить нам по горячей линии», — говорится в информации мэрии.
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