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В Озургети затоплены улицы, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья


03.10.2023   11:51


Обильные осадки создали проблемы в Озургети. Вышедшая из русла река затопила улицы, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья.

Затоплены первые этажи жилых домов, повреждены предметы быта и техника жильцов.

В нескольких местах обрушились земельные площади. В мэрии задействована горячая линия.

«Из-за сильного дождя мэрия Озургети продолжает работать в чрезвычайном режиме. Все службы мобилизованы. Просим сограждан связаться с представителями мэрии в селах для устранения возникших проблем или сообщить нам по горячей линии», — говорится в информации мэрии.


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