

Кобахидзе: Если Зурабишвили помилует Лазаре Григориадиса, она открыто включится в революционные процессы

03.10.2023 11:54





По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, если Саломе Зурабишвили помилует Лазаре Григориадиса, она «открыто включится в революционные процессы».



Как заявил журналистам Кобахидзе, альянс президента и «радикальной оппозиции» и так заметен, и если президент пойдет на шаг помилования, то это «будет и полной люстрацией ее революционных устремлений».



«Мы все видим альянс между Саломе Зурабишвили и радикальной оппозицией, коллективным «Нацдвижением», у них общий хозяин и действуют они по общей повестке дня. Если Саломе Зурабишвили пойдет на такой шаг, она открыто включится в революционные процессы. Посмотрим, сделает ли она это. Для молодых людей, таких как Григориадис, это будет своего рода сигналом, что сожжение полицейского заживо может остаться безнаказанным. Такой сигнал означает поощрение революционных процессов. Альянс Саломе Зурабишвили с радикальной оппозицией и так люстрирован, и если она это сделает, это также будет полной люстрацией ее революционных устремлений», - заявил Ираклий Кобахидзе.



На вопрос, кого он имеет в виду под «общим хозяином» президента и радикальной оппозиции, Кобахидзе отвечает, что «партию глобальной войны».



Напомним, Тбилисский городской суд признал виновным Лазаре Григориадиса в ранении отца - Беки Григориадиса. Это решение огласила судья Тбилисского городского суда Нино Начкебия. По решению Начкебия Лазаре Григориадис приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Между тем, арестован он был по совсем другому обвинению - в связи с акциями у здания парламента, и прокуратура его обвиняла в сожжении полицейской машины, однако доказать это не удалось, после чего его осудили по совершенно другому делу, имевшему место 2 года назад.





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