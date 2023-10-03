

Кобахидзе: Заявление посольства США возмутительно и оскорбляет общественность

03.10.2023 12:08





По заявлению председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, заявление посольства США в Грузии относительно информации, распространенной Службой безопасности, вызывает тревогу.



По его словам, общественность ожидает услышать от посольства, что оно не будет поддерживать революционные процессы.



«Вместо того, чтобы увидеть дистанцирование от процессов, которые непосредственно связаны с подготовкой революции, мы увидели совсем другое заявление, которое настораживает. Грузинское общество хочет спокойствия в этой стране, а не революции, той беды, которую революция принесла, например, нашей дружественной Украине. Общественность этого не хочет и ожидает в этом случае услышать от посольства иную позицию.



Ту позицию, что они не будут поддерживать революционные процессы ни при каких обстоятельствах, хотя вчерашнее заявление было абсолютно шокирующим и оскорбительным для грузинского общества», — заявил Ираклий Кобахидзе.



В заявлении посольства США в Грузии говорится: «Обвинения, прозвучавшие сегодня в адрес одного из наших проектов поддержки являются ложными и, по сути, искажают цели нашей помощи Грузии, USAID оказывает поддержку населению Грузии с 1992 года, как всегда, эта поддержка прозрачна, и мы приветствуем любую возможность обсудить все проблемы, которые могут возникнуть у правительства».



Как говорится в заявлении, право граждан свободно выражать свои мнения и чаяния является основой любой демократии и ценностью, разделяемой обеими странами.



Накануне СГБ опубликовала часть «доказательств», полученных в результате тайных следственных действий в отношении представителей организации «Канвас».







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