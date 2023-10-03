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Саакашвили прокомментировал «самоликвидацию Арцаха» и арест Варданяна
03.10.2023 14:22
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал события в Нагорном Карабахе и арест бывших чиновников непризнанной республики.
«Вокруг нас происходит конфликт добра и зла. В Азербайджане арестован Рубен Варданян – российский миллиардер, активно поддерживавший агрессию России в Украине, а также т.н. министр иностранных дел Арцаха – Давид Бабаян, активно развивавший отношения Карабаха с т.н. «Южной Осетией» и т.н. «Республикой Абхазия». Сегодня вышеупомянутые оккупированные территории потеряли своих партнеров, поскольку т.н. «Арцах» объявил о самоликвидации», – отметил Саакашвили.
Рассказав о гибели в Украине российских военных и бойцов из Южной Осетии и Абхазии, Саакашвили заявил, что перед Грузией «открываются уникальные возможности».
«Будущие поколения не простят нам упущения этих возможностей. Я не мог точно предсказать даты великой войны на Украине, но какая-то сила привела меня в Грузию, эта же сила спасла меня во время 50-дневной голодовки и особенно во время отравления. Эта миссия состоит в том, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем и войти в Европу», – написало Саакашвили в фейсбуке.
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