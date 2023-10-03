

Роман Гоциридзе: судьям следует помнить, как США ввели санкции против их коллег

03.10.2023 14:25





«Судья, который подтвердит импичмент Саломе Зурабишвили, подпишется под изменой Родине», заявил депутат от партии «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе.



«Импичмент необходимо объявить Ираклию Гарибашвили, поскольку он нарушил Конституцию и запретил Зурабишвили осуществлять свои конституционные права, а также запретил ей ездить на конференции, связанные с научно-теоретическими вопросами, например, в Польше. Зурабишвили была вынуждена совершать эти визиты за свой счет…

Судья, который подтвердит импичмент Саломе Зурабишвили, подпишется под изменой Родине. Мы знаем, что эти судьи имеют отношение к партии «Грузинская мечта», один из них сидел вместе со мной в кресле вице-спикера в этом парламенте.



Мы помним, кто и как был назначен, но они должны помнить, что они назначаются на неопределенный срок, их никто не может уволить, а сами они должны освободиться от влияния Иванишвили и «Грузинской мечты». Им также следует помнить, как США ввели санкции против их коллег», — сказал Гоциридзе.



Напомним, против Саломе Зурабишвили партия власти «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента, мотивировав решение тем, что президент «грубо» нарушила Конституцию Грузии и в обход отказа правительства в осуществлении визитов в страны ЕС и Украину, организовала встречи с европейскими лидерами. Дело было передано в Конституционный суд.



Глава правительства Ираклий Гарибашвили пояснил, что после того, как Саломе Зурабишвили заявила, что «Грузия не заслужила статуса», никаких других «доказательств» не требуется, чтобы правительство «утратило (к ней) доверие».

Напомним, 26 мая президент Саломе Зурабишвили резко раскритиковала руководство Грузии, заявила о двойных стандартах властей, которые, с одной стороны, критикуют Запад, с другой – пользуются его благами. Зурабишвили назвала внешнюю политику Грузии «непонятной».



Вопреки противодействию со стороны правительства, глава государства уже провела встречи с президентами Германии, Совета Европы и Франции, Эстонии, Литвы и Латвии, чтобы заручиться поддержкой европейских столиц в вопросе присвоения Грузии статуса кандидата ЕС.



Саломе Зурабишвили утверждает, что Евросоюз — единственная перспектива Грузии и что она защищает Конституцию страны.







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