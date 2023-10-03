

Премьер-министр Грузии встретился с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби

03.10.2023 14:33





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

На встрече, состоявшейся в администрации правительства, были обсуждены существующие отношения между Грузией и Великобританией.



Ираклий Гарибашвили обратил внимание на сложное положение с безопасностью и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр отметил, что правительство Грузии полностью привержено политике мирного разрешения конфликта.



На встрече также обсуждалась ситуация в регионе.



Архиепископ Кентерберийский находится в стране в рамках регионального визита в поддержку мира.

На встрече присутствовали посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон, национальный советник Англиканской церкви по экономическим вопросам Джереми Моррис, посланник мира Англиканской церкви Джеймс Мегоран и глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.







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