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Премьер-министр Грузии встретился с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби
03.10.2023 14:33
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, были обсуждены существующие отношения между Грузией и Великобританией.
Ираклий Гарибашвили обратил внимание на сложное положение с безопасностью и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр отметил, что правительство Грузии полностью привержено политике мирного разрешения конфликта.
На встрече также обсуждалась ситуация в регионе.
Архиепископ Кентерберийский находится в стране в рамках регионального визита в поддержку мира.
На встрече присутствовали посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон, национальный советник Англиканской церкви по экономическим вопросам Джереми Моррис, посланник мира Англиканской церкви Джеймс Мегоран и глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.
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