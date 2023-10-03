

В Армении теперь смогут арестовать Путина

03.10.2023 16:02





В начале года Армения решила ратифицировать Римский статут. Во вторник, 3 октября, парламент страны принял соответствующее решение, сообщает Государственное агентство "Арменпресс".



Парламент поддержал ратификацию Римского статута 60 голосами "за". Ни один депутат не воздержался. 22 депутата из оппозиционных фракций Айастан и Патов Унем проголосовали против ратификации.



Все страны-подписанты устава должны выполнять решение Международного уголовного суда, выдавшего бессрочный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.



Армения не объявляла о намерении выполнить решение суда после ратификации и арестовать Путина в случае его появления на армянской территории. Кроме того, в апреле вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявлял, что страна услышала опасения Российской Федерации и может сделать так, чтобы ратификация Римского устава не нанесла вреда отношениям между Арменией и Россией.



Это неправильное восприятие [относительно неизбежности ареста Путина после его приезда в страну в случае ратификации РС], потому что на сегодняшний день у нас уже есть подписанное соглашение с другой страной, согласно которому Римский устав не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование возможно и с Россией. Но это только один из вариантов. Есть другие варианты", - отмечал Аршакян в интервью "Арменпресс".



Ранее в этом месяце премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения ратифицирует Римский устав о создании Международного уголовного суда"в полном объеме".



Он также подчеркнул, что это "не является шагом против России" и напомнил, что Армения начала процесс ратификации еще в декабре 2022 года – за несколько месяцев до того, как МУС выдал ордер на арест российского диктатора.



Еще весной в Ереване убеждали, что Римский статут им нужен для борьбы с Азербайджаном, а не для защиты международного права и ареста российского диктатора.





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