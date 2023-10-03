

В США видят, что Украина агрессивно борется с коррупцией – Госдеп

03.10.2023 16:04





В США видят, что Украина продолжает бороться с коррупцией, сказал 2 октября спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Стенограмму его брифинга опубликовала пресс-служба Госдепа.



Журналисты спросили, как именно было донесено Украине сообщение о том, какие меры ей необходимо предпринять для искоренения коррупции, чтобы сохранить поддержку США.



"Мы были очень ясны и откровенны с нашими украинскими коллегами по этому вопросу. Этот вопрос, очевидно, возник еще до полномасштабного российского вторжения, когда мы работали с Украиной, призывая ее искоренить коррупцию и обсуждая передовой опыт, на который они могли бы положиться в борьбе с коррупцией.



По его словам, вопросы коррупции обсуждали с президентом Владимиром Зеленским во время визита uоссекретаря США Энтони Блинкена в Киев.



"Мы видим, что Украина предприняла агрессивные действия, в том числе и в последние несколько недель, по борьбе с коррупцией. И мы приветствуем, что они продолжают предпринимать эти шаги", – сказал Миллер.



Он заявил, что члены Конгресса США и члены ЕС требуют антикоррупционных мер в Украине.



"[Борьбу с коррупцией] часто изображают как что-то, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников, реализовать свои европейские устремления, стать членом ЕС, – и, конечно, это правда. Вы видите членов Конгресса, которые говорят, что они хотят видеть, как Украина принимает меры по борьбе с коррупцией – поэтому важно, чтобы Украина показала им, что это так", – подчеркнул представитель Госдепа.



Однако, отметил он, борьба с коррупцией также важна для способности Украины построить долгосрочную экономику, которая могла бы обеспечивать "аппарат безопасности, способный сдерживать будущую российскую агрессию".



На уточняющий вопрос, были ли конкретные сообщения от США, в которых говорилось, что Украина не получит поддержки своего бюджета, если не будут приняты конкретные меры, Миллер отвечать отказался.



"Скажу только, что для нас это по-прежнему остается высоким приоритетом, который мы обсуждаем с нашими украинскими коллегами, и это продолжает оставаться приоритетом для Украины. И мы видели, как они предприняли действия в ответ на конкретные запросы, которые мы сделали совсем недавно, в последние несколько недель", – подытожил он.





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