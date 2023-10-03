

Чугошвили: Не понимаю, почему толкование 52-й статьи [Конституции] связано с посадкой в самолет и выездом за границу

03.10.2023 16:24





Авторы иска не считают нарушением Конституции случаи, когда глава государства встречается с главами других стран или высшими официальными лицами внутри страны - не понимаю, почему толкование 52-й статьи связано с посадкой в самолет и выездом президента за границу, - заявила представитель президента Грузии Тамар Чугошвили на заседании Конституционного суда, где обсуждается представление об импичменте Саломе Зурабишвили.



По ее словам, непонятно, почему противоположная сторона делает акцент на географию.



«Фактическая часть в представлении настолько слаба, что я думала, что сегодня будет представлена информация дополнительно. Реально услышала то, что слышу в СМИ и при общении с журналистами. Я ожидала в Конституционном суде немного большего.



Представление говорит, что осуществление рабочего визита президента Грузии за границу и проведение рабочих встреч других государственных должностных лиц может быть только с согласия правительства Грузии. Прежде всего, непонятен этот акцент на географию. Существует целый ряд отношений, которые не представляют собой осуществление представительских полномочий, установленных 52-й статьей, однако подразумевают дипломатические отношения, и мы должны это разграничить, и это будет очень важно для данного дела. Президент осуществляет целый ряд отношений, которые по своей сути не требуют согласования с правительством, никогда не согласовывались и ни на одном этапе это не вызывало споров, в том числе со стороны правительства Грузии и это не отражено в представлении.



Например, в рамках внешних связей происходят встречи с главами других государств или международных организаций внутри страны, переписка, коммуникация по телефону или иное общение. Например, авторы представления не считают нарушением Конституции случаи, когда глава государства встречается с главами других стран или высшими официальными лицами внутри страны. Встречи в Тбилиси, на территории Грузии, никогда не рассматривались как вопрос, представляющий собой осуществление представительских полномочий и требующий согласия правительства Грузии. Я не понимаю, почему толкование этой статьи связано с посадкой в самолет и выездом за границу», - сказала Чугошвили.





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