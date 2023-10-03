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Россия объявила в розыск Алексея Арестовича


03.10.2023   16:30


Бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича объявили в розыск, - информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на МВД России.

«Арестович Алексей. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщает РИА Новости, в мае Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.


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