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Россия объявила в розыск Алексея Арестовича
03.10.2023 16:30
Бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича объявили в розыск, - информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на МВД России.
«Арестович Алексей. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в сообщении ведомства.
Как сообщает РИА Новости, в мае Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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