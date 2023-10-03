

Гражданам Грузии, имеющим ID карту и биометрический паспорт, станет легче проходить пограничный контроль

03.10.2023 16:33





«Гражданам Грузии, имеющим ID карту и биометрический паспорт, станет легче проходить пограничный контроль. Соответствие сертификатов основных подписантов страны стандартам ICAO значительно повышает надежность проездных документов, выданных от имени Грузии», – говорится в сообщении Агентства развития государственных услуг.



По данным министерства, Агентство развития государственных услуг министерства юстиции впервые передало Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сертификаты подписи страны (CSCA), подтверждающие подлинность биометрических паспортов и электронных удостоверений личности.



«Соответствие сертификатов основных подписантов страны стандартам ICAO значительно повышает надежность проездных документов, выданных от имени Грузии. В результате гражданам Грузии, имеющим ID карту и биометрический паспорт, станет легче проходить пограничный контроль“, — говорится в информации.







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