

Глава МИД Грузии встретился с вице-президентом Европейской комиссии

03.10.2023 18:27





В рамках своего визита в Страсбург министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с вице-президентом Европейской комиссии, европейским комиссаром по вопросам демографии и демократии Дубравкой Шуйцей.



По данным пресс-службы МИД Грузии, основное внимание на встрече было уделено выполнению Грузией 12 рекомендаций, определенных Европейской комиссией. Министр проинформировал вице-президента Еврокомиссии о шагах, предпринятых грузинской стороной, и достигнутом результате. Илья Дарчиашвили выразил надежду, что европейские партнеры примут еще одно историческое решение и Грузии будет предоставлен статус кандидата.



Стороны обсудили реформы и укрепление демократических институтов. Министр подтвердил готовность грузинской стороны укреплять сотрудничество в будущем.



3-4 октября министр иностранных дел проводит встречи с европейскими комиссарами в рамках своего рабочего визита в Страсбург.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





