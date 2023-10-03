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Глава МИД Грузии встретился с вице-президентом Европейской комиссии
03.10.2023 18:27
В рамках своего визита в Страсбург министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с вице-президентом Европейской комиссии, европейским комиссаром по вопросам демографии и демократии Дубравкой Шуйцей.
По данным пресс-службы МИД Грузии, основное внимание на встрече было уделено выполнению Грузией 12 рекомендаций, определенных Европейской комиссией. Министр проинформировал вице-президента Еврокомиссии о шагах, предпринятых грузинской стороной, и достигнутом результате. Илья Дарчиашвили выразил надежду, что европейские партнеры примут еще одно историческое решение и Грузии будет предоставлен статус кандидата.
Стороны обсудили реформы и укрепление демократических институтов. Министр подтвердил готовность грузинской стороны укреплять сотрудничество в будущем.
3-4 октября министр иностранных дел проводит встречи с европейскими комиссарами в рамках своего рабочего визита в Страсбург.
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