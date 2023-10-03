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Мдинарадзе: мы не собираемся воевать, Грузия вернет себе свой народ и территории миром
03.10.2023 18:43
«Мы не собираемся воевать. Мы должны внедрить т.н. тенденцию мира, примирения и мирного развития настолько, чтобы будущие правительства не могли говорить и не говорили иначе», — заявил журналистам исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.
По его словам, они всегда будут реагировать на провокации.
«Это всегда будет главным посланием нашим абхазским и осетинским сестрам, братьям, что Грузия вернет себе свой народ, территории путем мира, и мы объединимся путем мира, мы простим друг другу путем мира то, что нужно прощать из прошлого. Мы ответим на любую провокацию, которая будет исходить от страны-оккупанта или от грузинской радикальной, вредной оппозиции, и осуществим реагирование с привлечением международных партнеров», — заявил Мдинарадзе.
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