

Президенту могут запретить выполнять представительские полномочия внутри страны без разрешения на то правительства

03.10.2023 19:03





Возможно, мы даже согласимся с Чугошвили, и их позиция может дать нам новую практику - если президент осуществляет представительские полномочия внутри страны, да, этому тоже требуется согласие, - заявил председатель фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.



Кроме того, как он отметил, президент и до сих пор создавала проблемы, однако строгого отношения к этому не было, пока она не перешла красную линию.



«Кстати, можно даже согласиться (с Тамар Чугошвили). Осуществление представительских полномочий, согласно Конституции, требует согласия правительства, да, и внутри страны. До сих пор она спрашивала касательно тех, которые за пределами страны, а внутри страны и не спрашивала! Да, их позиция, которая в одной части была чуть релевантной, может дать нам новую практику, что когда представительские полномочия осуществляются внутри страны, да, тоже нужно согласие. Я не обсуждал это с командой, как юрист я так считаю... Да, ей нужно согласие на любом моменте осуществления представительских полномочий, по крайней мере, так написано в Конституции. Если до сих пор на это никто не обращал внимания, не обращали внимания даже на то, какие у нее позиции, лояльное, мягкое отношение было у правительства, чтобы не углубить поляризацию, то теперь мы можем выложить прецедент, что любой форме осуществления представительских полномочий, в том числе внутри страны, требуется согласие.



До сих пор не было строгого отношения, человек, который сказал, что, мол, формально выполняете рекомендации, даже после этого дали согласие на представление позиции Грузии зарубежным странам, но когда она не изменила этих позиций, когда он перешла рубикон, красную линию, после этого правительство стало действовать. Она годами создавала проблемы с назначением послов, мы это пропускали, правительство пропускало, на каком-то этапе было решено, что давайте больше этого не делать. Это этап, когда рвется нить терпения, когда страдают интересы государства, когда наносится ущерб европейской интеграции, не представлены послы и терпят ущерб отношения», - сказал Мдинарадзе.







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