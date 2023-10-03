

Саакашвили: импичмент дискредитирует институт президента

03.10.2023 21:12





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал постом в социальной сети Facebook на начало рассмотрения представления об импичменте президента Саломе Зурабишвили в Конституционном суде:



«Вообще я против импичмента президента, поскольку это дискредитирует институт президента, но то, что происходит сейчас, как я уже сказал, это игра Иванишвили и попытка отвлечь внимание от диктатуры олигарха, потому что мы уже не говорим о Парцхаладзе, коррупции, инфраструктурных и экономических проблемах.



Саломе Зурабишвили пока не сделала ничего, что противоречило бы планам Иванишвили».



Напомним, против Саломе Зурабишвили партия власти «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента, мотивировав решение тем, что президент «грубо» нарушила Конституцию Грузии и в обход отказа правительства в осуществлении визитов в страны ЕС и Украину, организовала встречи с европейскими лидерами. Дело было передано в Конституционный суд.





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