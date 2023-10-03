

Петер Фишер: ЕС теперь доступен и для Грузии, давайте вместе двигаться к ЕС

03.10.2023 21:18





«Германия поддерживала Грузию в 1918, 1991, 1992 годах, и мы сейчас на вашей стороне, давайте вместе двигаться к Европейскому союзу», – заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер в посольстве, где проходит торжественный прием по случаю воссоединения Германии.



По его словам, Европейский союз является основой мира, стабильности и процветания для Германии, и Европейский союз теперь доступен и для Грузии.



«Сегодня, здесь, в Тбилиси, мы все празднуем день воссоединения Германии. Это произошло в 1990 году 3 октября, и это был день огромного исторического значения для всей Европы. Это было падение Берлинской стены, это был крах Железного занавеса в Европе. Для Германии и других европейских государств это был конец присутствия советских войск, российских войск на их территории. Это также было началом свободы и демократии для немцев в Восточной Германии, и секретом этого, основой для этого был Европейский союз. ЕС является основой нашего мира, стабильности, процветания и свободы, и ЕС теперь доступен и Грузии. В этом смысл этого дня. Германия стояла рядом с Грузией в 1918, 1991, 1992 годах, и сейчас мы рядом с вами. Пусть Грузия и Германия вместе идут к Европейскому союзу», — заявил Петер Фишер.





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