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Слушание по делу об импичменте президента в Конституционном суде будет продолжено завтра
03.10.2023 21:21
Слушание по делу об импичменте президента в Конституционном суде продолжится завтра, в 11:00.
В связи с этим председатель Конституционного суда Мераб Турава выступил с предложением к сторонам, с которым стороны согласились.
Конституционный суд начал слушание по существу конституционного иска против президента Грузии сегодня в 12:00. По информации Конституционного суда, предметом рассмотрения является возможное нарушение подпункта «а» пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии из-за осуществления президентом Грузии представительских полномочий во внешних сношениях без согласия правительства Грузии, что выражалось в осуществлении рабочих визитов за границу и проведении рабочих встреч и переговоров с официальными лицами.
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