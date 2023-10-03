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Петер Фишер: Отчет Еврокомиссии даст направление лидерам 27 государств-членов
03.10.2023 21:24
«Отчет Европейской комиссии даст указания лидерам 27 государств-членов ЕС. Главы 27 государств-членов встретятся в Брюсселе в декабре и примут решение единогласно. Необходимо, чтобы все сказали «да», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.
По его словам, он настроен оптимистично в отношении отчета Еврокомиссии.
«Я по-прежнему настроен оптимистично. Отчет Европейской комиссии станет основой для принятия решения лидерами 27 государств-членов ЕС. Он даст им направление, но главы этих 27 государств-членов встретятся в декабре в Брюсселе и примут решение единогласно. Необходимо, чтобы все сказали «да». Так что я настроен оптимистично. Однако до этого дня с этого момента мы должны дойти вместе», — заявил Петер Фишер.
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