

Петер Фишер: Отчет Еврокомиссии даст направление лидерам 27 государств-членов

03.10.2023 21:24





«Отчет Европейской комиссии даст указания лидерам 27 государств-членов ЕС. Главы 27 государств-членов встретятся в Брюсселе в декабре и примут решение единогласно. Необходимо, чтобы все сказали «да», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.



По его словам, он настроен оптимистично в отношении отчета Еврокомиссии.



«Я по-прежнему настроен оптимистично. Отчет Европейской комиссии станет основой для принятия решения лидерами 27 государств-членов ЕС. Он даст им направление, но главы этих 27 государств-членов встретятся в декабре в Брюсселе и примут решение единогласно. Необходимо, чтобы все сказали «да». Так что я настроен оптимистично. Однако до этого дня с этого момента мы должны дойти вместе», — заявил Петер Фишер.





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