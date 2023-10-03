

Президент Евросовета: Россия предала армянский народ

03.10.2023 21:29





Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что неспособность РФ обеспечить мир и безопасность в Карабахе является предательством армянского народа.



Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Euronews.



Президент Евросовета осудил "миротворческие" силы РФ, присутствующие в Нагорном Карабахе с момента заключения мирного соглашения при посредничестве Москвы в 2020 году, за то, что они остались в стороне, когда Баку провел однодневную военную операцию.



"Для всех очевидно, что Россия предала армянский народ. РФ хотела иметь солдат на местах, чтобы гарантировать это соглашение о мире и безопасности. Но мы видим, что военная операция была начата без малейшей реакции со стороны российских миротворческих сил на этой территории", – заявил Мишель.



По его словам, он крайне разочарован решением, которое принял Баку (относительно военной операции). Он также сказал, что твердо выразил это президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.



"Теперь дело за Азербайджаном – проявить добрую волю, включившись в процесс, уважая международное право, чтобы защитить права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, в том числе и армянского", – подчеркнул Мишель, добавив, что Азербайджан все еще остается партнером для ЕС.



Напомним, что после однодневной военной операции Баку Нагорный Карабах покинули более 100 тысяч армян. Считалось, что в последние годы в Карабахе осталось около 120 тысяч жителей, и похоже, что реальная цифра на момент последних событий была существенно меньше.



1 октября Азербайджан заявил о прибытии в регион миссии ООН для оценки гуманитарных потребностей населения, что является первым таким прецедентом для региона за 30 лет.





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