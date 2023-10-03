

«Может ли президент поприветствовать лидеров других стран без одобрения правительства?» — вопрос прозвучавший в КС Грузии

03.10.2023 22:02





«Может ли президент поприветствовать лидеров других стран без одобрения правительства Грузии?» — такой вопрос задала представитель президента Тамар Чугошвили парламентскому секретарю правительства во время обсуждения в Конституционном суде вопроса об импичменте Саломе Зурабишвили.



В качестве примера Чугошвили привел недавний визит Саломе Зурабишили в Великобританию, где она присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II:



«У меня возникло желание… увидеть до какого уровня абсурда мы дошли в этой дискуссии.



Поэтому у меня такой вопрос — Президент поехала на церемонию похорон королевы Великобритании с согласия правительства. Она обратилась к правительству на основании статьи 52 Конституции, получила одобрение и отправилась с этим визитом. Вы знаете, что там собираются первые лица почти всех стран, чиновники занимающие различные высокие политические должности.



Находясь в поездке, президент встречает глав различных правительств, [но] у нее нет разрешения от [грузинского] правительства разговаривать с этими людьми. Имеет ли она право поприветствовать их?! В стране есть президент, который наделен представительскими полномочиями, а вы говорите, что, когда она где-то встречает представителя другой страны, ей нельзя с ним разговаривать …», — сказала Тамар Чугошвили.



На этот вопрос, адресованный парламентскому секретарю правительства, ответил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он указал, что когда правительство одобряет визит президента, оно учитывает все обстоятельства.



«Что касается случайной встречи, приветственного поцелуя и т. д. Когда правительство издает постановление, оно учитывает все обстоятельства, в том числе и то, что оно может столкнуться с любым президентом. С учетом всего этого такое согласие выдается», — сказал Кобахидзе.



Сегодня в Конституционном суде рассматривался вопрос об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Предметом рассмотрения является «возможное нарушение подпункта «а» пункта 1 ст. 52 Конституции Грузии в связи с осуществлением президентом Грузии представительских полномочий во внешних отношениях без согласия правительства Грузии, что выражалось в осуществлении рабочих визитов за границу и проведении рабочих встреч и переговоров с официальными лицами.



На суде президента представляют бывший депутат Парламента от «Грузинской мечты» Тамар Чугошвили и бывший судья Конституционного суда Майя Копалеишвили.



В суде представители президента заявили, что Саломе Зурабишвили во время своих визитов осуществляла свои полномочия не на основании статьи 52, а руководствовалась статьями Конституции 49 и 78. Один из них предусматривает, что президент Грузии представляет Грузию во внешних отношениях, а другой обязывает конституционные органы содействовать европейской интеграции.



Конституционный суд Грузии продолжит устные слушания по конституционному представлению об импичменте президента Саломе Зурабишвили 4 октября.



Процесс возобновится в 11:00 часов.





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