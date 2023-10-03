

Посольство Германии в Грузии проводит прием по случаю Дня воссоединения Германии

03.10.2023 22:07





Посольство Германии в Грузии проводит прием по случаю Дня воссоединения Германии.



По словам посла Германии в Грузии Петера Фишера, 3 октября 1990 года стало днем большого исторического значения для всей Европы.



«Сегодня, здесь, в Тбилиси, мы все празднуем день воссоединения Германии. Это произошло 3 октября 1990 года, и это был день огромного исторического значения для всей Европы. Это было падение Берлинской стены, это был крах Железного занавеса в Европе. Для Германии и других европейских государств это был конец присутствия советских войск, российских войск на их территории. Это также было началом свободы и демократии для немцев в Восточной Германии, и секретом этого, основой для этого был Европейский союз. ЕС является основой нашего мира, стабильности, процветания и свободы, и ЕС теперь доступен и Грузии. В этом смысл этого дня. Германия стояла рядом с Грузией в 1918, 1991, 1992 годах, и сейчас мы рядом с вами. Пусть Грузия и Германия вместе идут к Европейскому союзу», — заявил Петер Фишер.



На приеме выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пришедший на мероприятие вместе с супругой.





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