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Президент Грузии поблагодарила своих представителей в Конституционном суде
03.10.2023 22:32
Президент Грузии Саломе Зурабишвили благодарит представителей президента в Конституционном суде.
Как пишет Зурабишвили, на беспрецедентном судебном процессе представители президента выдержали всяческое психологическое, моральное давление и оскорбление.
«Спасибо моим представителям, которые на беспрецедентном судебном процессе выдержали всевозможное психологическое, моральное давление и оскорбления как в мой, так и в их адрес, и в условиях абсурдных обвинений и несуществующих доказательств достойно защитили институт президента», – написала Саломе Зурабишвили в Facebook.
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