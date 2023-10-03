

Президент Грузии поблагодарила своих представителей в Конституционном суде

03.10.2023 22:32





Президент Грузии Саломе Зурабишвили благодарит представителей президента в Конституционном суде.



Как пишет Зурабишвили, на беспрецедентном судебном процессе представители президента выдержали всяческое психологическое, моральное давление и оскорбление.



«Спасибо моим представителям, которые на беспрецедентном судебном процессе выдержали всевозможное психологическое, моральное давление и оскорбления как в мой, так и в их адрес, и в условиях абсурдных обвинений и несуществующих доказательств достойно защитили институт президента», – написала Саломе Зурабишвили в Facebook.







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