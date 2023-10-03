

Анна Люрманн: Я с нетерпением жду дня, когда Грузия станет членом Евросоюза

03.10.2023 22:36





«До приезда в Грузию я знала, что Грузия является частью европейской семьи, но теперь я это чувствую. Сейчас подходящее время для вступления в Европейский союз, и вы всегда можете рассчитывать на поддержку Германии» — заявила заместитель министра иностранных дел Германии Анна Люрманн во время своего выступления на приеме посольства Германии в Грузии по случаю Дня воссоединения Германии.



По ее словам, она с нетерпением ждет того дня, когда Грузия станет членом Евросоюза.



«Как вы знаете, процесс вступления в Европейский союз проходит со строгими критериями, и я призываю вас неустанно работать над необходимыми реформами, чтобы дать комиссии хороший повод позитивно оценить прогресс Грузии в следующем отчете. Речь идет о судебной системе, средствах массовой информации, избирательной реформе, это работа правительства, но это также работа, которую нужно выполнять вместе, как сообщество, как страна, независимо от партийных линий. Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, членство в Европейском союзе – это не присоединение правительств к ЕС и не присоединение стран к ЕС, это присоединение обществ к Евросоюзу. Я с нетерпением жду того дня, когда Грузия станет членом Европейского союза. Вы уже внесли большой вклад в европейскую цивилизацию. Я узнала, что вино на самом деле было создано здесь, в этой стране. Это большой вклад для Европы. Я уверена, что вы внесете еще больший вклад», — заявила Анна Люрманн.





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