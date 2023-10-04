

госдеп США называе ложными обвинения властей Грузии в адрес USAID

04.10.2023 10:38





«Обвинения грузинских властей в адрес USAID ложны», — заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.



«Наше посольство в Тбилиси сделало очень четкое заявление по этому поводу. Здесь я повторю, что обвинения в адрес одного из наших проектов помощи являются ложными и в корне неверно характеризуют цели нашей помощи Грузии. Как всегда, наша помощь прозрачна, и мы продолжим поддерживать грузинские организации, которые работают над защитой основных прав, предусмотренных Конституцией Грузии и международными обязательствами Грузии», — заявил Патель.



Он также выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Регионы, оккупированные Россией, являются неотъемлемой частью Грузии, и США полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — заявил Патель.



В то же время заместитель пресс-секретаря госсекретаря США призвал власти Грузии провести реформы, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС.



«Мы продолжаем сотрудничать с грузинским народом, стремящимся к демократическому, процветающему, мирному и евроатлантическому будущему. Мы призываем правительство Грузии провести необходимые реформы для получения статуса кандидата в Евросоюз, и готовы помочь правительству в этом», — заявил Патель.



Напомним, что в Службе государственной безопасности сообщили, что члены организации «Канвас» встретились в гостинице с НПО, гражданскими активистами, прошла подготовка большой группы, которая должна сыграть решающую роль в процессе свержения власти. По данным СГБ, конференция, прошедшая 26-29 сентября при финансовой поддержке USAID, была организована «Канвас-Грузия» и Институтом управления Восток-Запад. СГБ опубликовала часть доказательств, полученных в результате тайного следственного действия в отношении представителей «Канваса». Заявление СГБ прокомментировало посольство США и отметило, что обвинения в адрес проекта ложны. «Обвинения против одного из наших проектов поддержки являются ложными, и мы приветствуем любую возможность рассмотреть любые тревоги, которые могут возникнуть у правительства», — говорится в заявлении посольства США.





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