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Палата представителей Конгресса США отправила спикера Кевина Маккарти в отставку
04.10.2023 10:54
Палата представителей Конгресса США отстранила спикера Кевина Маккарти от должности. Решение поддержали 216 конгрессменов, против были 210.
Отстранение Маккарти было инициировано конгрессменом-республиканцем Мэттом Гетцем, который был недоволен тем, что его коллега пошел на компромисс с демократами и обеспечил 45-дневный бюджет, чтобы избежать «шатдаун» федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласился на секретную сделку с президентом Джо Байденом, касательно финансирования Украины.
Следует отметить, что это первый случай в истории США, когда спикер нижней палаты был отправлен в отставку. Маккарти заявил, что, хотя он больше не является спикером Палаты представителей, он не сожалеет о выборе, который привел к его отставке.
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