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Гарибашвили отправился в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества


04.10.2023   10:56


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в третьем саммите Европейского политического сообщества (EPC).

Третий саммит Европейского политического сообщества пройдет в испанском городе Гранада 5-6 октября.

Премьер-министр примет участие в тематических дискуссиях, запланированных на саммите в формате круглого стола. В рамках саммита глава правительства также проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Премьер-министр отправился в Гранаду вместе с делегацией.


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