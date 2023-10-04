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Гарибашвили отправился в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества
04.10.2023 10:56
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в третьем саммите Европейского политического сообщества (EPC).
Третий саммит Европейского политического сообщества пройдет в испанском городе Гранада 5-6 октября.
Премьер-министр примет участие в тематических дискуссиях, запланированных на саммите в формате круглого стола. В рамках саммита глава правительства также проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Премьер-министр отправился в Гранаду вместе с делегацией.
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