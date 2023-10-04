

Гарибашвили отправился в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества

04.10.2023 10:56





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в третьем саммите Европейского политического сообщества (EPC).



Третий саммит Европейского политического сообщества пройдет в испанском городе Гранада 5-6 октября.



Премьер-министр примет участие в тематических дискуссиях, запланированных на саммите в формате круглого стола. В рамках саммита глава правительства также проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Премьер-министр отправился в Гранаду вместе с делегацией.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





