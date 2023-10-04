

Конституционный суд вынесет заключение по импичменту президента в середине октября

04.10.2023 11:50





Заключение по делу о возможном нарушении Конституции президентом Грузии будет вынесено 14-15 октября сообщает судья Конституционного суда Георгий Тевдорашвили:



«Конечно, дело важное, и суд подготовит заключение за месяц – срок, предусмотренный Конституцией. Естественно, один месяц отсчитывается от подачи иска в суд, и к середине октября, к 14-15 октября, заключение в суде должно быть готово. Что касается оценки – является ли данное дело материалом первого курса юридического факультета… стороны имеют право давать оценки», — сказал судья.



4 октября Конституционный суд возобновил слушания по конституционному представлению депутатов «Грузинской мечты» касающемуся импичмента президента Саломе Зурабишвили.



Президент на процессе не присутствует, в суде её представляют Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.



Если Конституционный суд признает, что Зурабишвили нарушила Конституцию, процесс перейдет в парламент. Для импичмента президента необходимо 2/3 голосов, то есть 100 депутатов. На данном этапе у «Грузинской мечты» нет необходимой поддержки.



Напомним, 26 мая президент Саломе Зурабишвили резко раскритиковала руководство Грузии, заявила о двойных стандартах властей, которые, с одной стороны, критикуют Запад, с другой – пользуются его благами. Зурабишвили назвала внешнюю политику Грузии «непонятной».



Вопреки противодействию со стороны правительства, глава государства уже провела встречи с президентами Германии, Совета Европы и Франции, Эстонии, Литвы и Латвии, чтобы заручиться поддержкой европейских столиц в вопросе присвоения Грузии статуса кандидата ЕС.



Саломе Зурабишвили утверждает, что Евросоюз — единственная перспектива Грузии и что она защищает Конституцию страны.





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