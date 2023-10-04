

Кобахидзе: Мы больше не считаем Саломе Зурабишвили достойной президентства - она должна уйти

04.10.2023 12:51





Решение о начале процедуры импичмента было принято после того, как нарушения президентом Конституции Грузии приобрели системный характер. Мы больше не считаем Саломе Зурабишвили достойной президентства, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в Конституционном суде, где рассматривается представление об импичменте президента Грузии.



Отвечая на вопрос судьи, Кобахидзе пояснил, чем была мотивирована «Грузинская мечта» начать процедуру импичмента.



По его словам, хотя правящая команда знает, что у нее нет соответствующих ресурсов в парламенте, исходной точкой для них является то, что «президент, по правилам, она должна уйти с должности».



«Мы с самого начала говорили, что не ожидаем 100 голосов. У нас есть обоснованное предположение, что Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии в надежде получить поддержку оппозиции, но конечная цель и исходная точка импичмента заключается в том, что президент, по правилам, она должна уйти со своей должности. Это будет нашей целью, и в случае, если Конституционный суд представит парламенту положительное заключение относительно нарушения Конституции, все соответствующие депутаты поддержат импичмент президента. Таково наше политическое намерение», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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