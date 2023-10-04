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Акубардия: «Грузинская мечта» усиливает антизападную пропаганду и российское влияние в Грузии
04.10.2023 12:58
«Грузинская мечта» усиливает антизападную пропаганду и российское влияние в Грузии. Это игры для сохранения власти, - заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Теона Акубардия, комментируя заявление Госдепа США.
По мнению Акубардия, политика «Грузинской мечты» и конфронтация со своим стратегическим партнером ослабляют страну.
«Грузинская мечта» своей антиамериканской кампанией еще больше усиливает российское влияние в Грузии. Заявление преследует именно эту цель, что ослабляет страну и это не что иное, как игры для сохранения власти. «Грузинская мечта» открыто ведет антизападную пропаганду, и это целенаправленный процесс создания страхов в стране, а с другой стороны, усиления противостояния с главным стратегическим партнером, что ослабляет суверенитет и территориальную целостность страны», - заявила Акубардия.
По заявлению Госдепартамента США, обвинения властей Грузии в адрес Агентства США по международному развития (USAID) ложны.
«Наше посольство в Тбилиси сделало очень четкое заявление по этому поводу, и я здесь повторю, что обвинения против одного из наших проектов помощи являются ложными и в корне неверно характеризуют цели нашей помощи Грузии. Как всегда, наша помощь прозрачна и мы продолжим поддерживать грузинские организации, которые работают для защиты основных прав, предусмотренных Конституцией Грузии и международными обязательствами Грузии», - заявил заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель.
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