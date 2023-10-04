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Тбилиси будет иметь герб и флаг
04.10.2023 13:18
«Столица будет иметь герб и флаг, определенные действующим законодательством», — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании муниципального правительства.
По его словам, на сегодняшний день Тбилиси является единственным муниципалитетом, который не имеет герба и флага, определенных действующим законом.
«Герб и флаг муниципалитета относятся к символам государственного значения, а порядок их установления и использования регулируется законодательством. Геральдические символы Тбилиси, которые используются до сих пор, не соответствуют критериям, установленным законом «О символах государственного значения», и должны быть приведены в соответствие с установленными требованиями», — заявил Каха Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, будет создана специальная комиссия, которая выявит лучшие эскизы герба и флага Тбилиси.
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