

Тбилиси будет иметь герб и флаг

04.10.2023 13:18





«Столица будет иметь герб и флаг, определенные действующим законодательством», — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании муниципального правительства.



По его словам, на сегодняшний день Тбилиси является единственным муниципалитетом, который не имеет герба и флага, определенных действующим законом.



«Герб и флаг муниципалитета относятся к символам государственного значения, а порядок их установления и использования регулируется законодательством. Геральдические символы Тбилиси, которые используются до сих пор, не соответствуют критериям, установленным законом «О символах государственного значения», и должны быть приведены в соответствие с установленными требованиями», — заявил Каха Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, будет создана специальная комиссия, которая выявит лучшие эскизы герба и флага Тбилиси.





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