

Каладзе: движение крупногабаритного транспорта в столице может быть запрещено в определенные периоды

04.10.2023 14:01





«Транспортным средствам категорий М3, Н2 и Н3 может быть запрещено передвижение по столице в определенные периоды», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси.



По словам мэра, транспортным средствам категорий М3, Н2 и Н3 запретят движение по дорогам общего пользования в пределах административных границ муниципалитета Тбилиси с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.



«Школы и работа начинаются в 09:00, и мы хотим, чтобы этот период времени был ограничен, чтобы можно было более-менее передвигаться. Важно отметить, что это ограничение не распространяется на выходные дни. Также не стоит задействовать это в августе, когда город более-менее пуст», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, будут некоторые исключения, на которые данное регулирование не будет распространяться.



«Эти исключительные случаи будут касаться важнейших общественных нужд. Это постановление окажет существенное влияние на строительный сектор. Мы с ними общаемся, договорённости пока не достигли. У них свое мнение, у нас свое отношение, мы учитываем интересы каждого, но главное – это интерес этого города освободиться от пробок», — заявил Каладзе.







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